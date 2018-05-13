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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Олимпиада
Даррен Флетчер
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
1 февр. 1984 (37) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Суонси
1 : 2
Сток Сити
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Суонси
1
Сток Сити
2
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:30
Сток Сити
1 : 2
Кристал Пэлас
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:30
Ливерпуль
0 : 0
Сток Сити
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
0
Сток Сити
0
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Сток Сити
1 : 1
Бернли
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
1
Бернли
1
был в запасе
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
22:00
Вест Хэм
1 : 1
Сток Сити
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
1
Сток Сити
1
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:00
Сток Сити
1 : 2
Тоттенхэм
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
18:00
Сток Сити
1 : 2
Эвертон
17.03.2018
17 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Сток Сити
1
Эвертон
2
был в запасе
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
Сток Сити
0 : 2
Манчестер Сити
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сток Сити
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 0
Сток Сити
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Саутгемптон
0
Сток Сити
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Брайтон & Хов
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
23:00
Сток Сити
0 : 0
Уотфорд
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
0
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Сток Сити
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Сток Сити
2
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Сток Сити
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
01.01.2018
01 янв. 2018
пн
18:00
Сток Сити
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
01.01.2018
01 янв. 2018
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
18:00
Челси
5 : 0
Сток Сити
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
5
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
Сток Сити
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
Сток Сити
3 : 1
Вест Бромвич
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Сток Сити
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
Сток Сити
0 : 3
Вест Хэм
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сток Сити
0
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:45
Бернли
1 : 0
Сток Сити
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:00
Тоттенхэм
5 : 1
Сток Сити
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
5
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
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