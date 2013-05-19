Пол Скоулз
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 нояб. 1974 (46) лет
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Вест Бромвич
5 : 5
Манчестер Юнайтед
83'
83'
83'
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Бромвич
5
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Суонси
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
2
Суонси
1
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Челси
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0
Челси
1
был в запасе
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Манчестер Юнайтед
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Вест Бромвич
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
2
Вест Бромвич
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 3
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 16:30
Суонси
1 : 1
Манчестер Юнайтед
90'
90'
90'
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 16:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Сандерленд
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 16:30
Манчестер Сити
2 : 3
Манчестер Юнайтед
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
55'
55'
55'
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 20:30
Норвич Сити
1 : 0
Манчестер Юнайтед
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 20:30
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:30
Астон Вилла
2 : 3
Манчестер Юнайтед
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:30
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Арсенал
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
2
Арсенал
1
был в запасе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 19:00
Челси
2 : 3
Манчестер Юнайтед
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Челси
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
4 : 2
Сток Сити
40'
40'
40'
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
4
Сток Сити
2
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Манчестер Юнайтед
90'
90'
90'
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 3
Тоттенхэм
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 15:30
Ливерпуль
1 : 2
Манчестер Юнайтед
59'
59'
59'
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 15:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Уиган Атлетик
51'
51'
51'
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
51'
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 18:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 18:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур