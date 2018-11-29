Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Нани (Луиш Карлуш Да Кунья)
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 нояб. 1986 (34) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Карабах
1 : 6
Спортинг
33'
33'
33'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
33'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Карабах
1
Спортинг
6
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Спортинг
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Арсенал
0
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Спортинг
0 : 1
Арсенал
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Ворскла
1 : 2
Спортинг
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ворскла
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спортинг
2 : 0
Карабах
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спортинг
2
Карабах
0
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур