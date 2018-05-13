Майкл Кэррик
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 июля 1981 (39) лет
Рост
189
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Уотфорд
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
10.03.2018 10 марта 2018 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
10.03.2018 10 марта 2018 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
1
был в запасе
05.03.2018 05 марта 2018 пн 23:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Манчестер Юнайтед
05.03.2018 05 марта 2018 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:05
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Челси
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
2
Челси
1
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Эвертон
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Юнайтед
4
Эвертон
0
был в запасе
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:30
Сток Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Сток Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе