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Райан Гиггз
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
29 нояб. 1973 (47) лет
Рост
179
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
06.05.2014
06 мая 2014
вт
21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Халл Сити
06.05.2014
06 мая 2014
вт
21:45
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3
Халл Сити
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:10
Эвертон
2 : 0
Манчестер Юнайтед
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:10
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Эвертон
2
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
15:45
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Астон Вилла
29.03.2014
29 марта 2014
сб
15:45
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
08.03.2014
08 марта 2014
сб
15:45
Вест Бромвич
0 : 3
Манчестер Юнайтед
08.03.2014
08 марта 2014
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Юнайтед
90'
90'
90'
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Фулхэм
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
2
Фулхэм
2
был в запасе
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кардифф
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
19:00
Челси
3 : 1
Манчестер Юнайтед
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Челси
3
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Суонси
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
2
Суонси
0
был в запасе
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
Норвич Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
26'
26'
26'
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Норвич Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Вест Хэм
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
1
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
16:30
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
16:30
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Эвертон
90'
90'
90'
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
19:00
Кардифф
2 : 2
Манчестер Юнайтед
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кардифф
2
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:10
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Арсенал
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:10
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
1
Саутгемптон
1
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:30
Сандерленд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
15:30
Ливерпуль
1 : 0
Манчестер Юнайтед
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
22:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
0
Челси
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
19:30
Суонси
1 : 4
Манчестер Юнайтед
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
19:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Суонси
1
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур