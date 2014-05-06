Райан Гиггз
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
29 нояб. 1973 (47) лет
Рост
179
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2014 06 мая 2014 вт 21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Халл Сити
06.05.2014 06 мая 2014 вт 21:45
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3
Халл Сити
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:10
Эвертон
2 : 0
Манчестер Юнайтед
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:10
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Эвертон
2
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Астон Вилла
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:45
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
08.03.2014 08 марта 2014 сб 15:45
Вест Бромвич
0 : 3
Манчестер Юнайтед
08.03.2014 08 марта 2014 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Юнайтед
90'
90'
90'
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Фулхэм
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
2
Фулхэм
2
был в запасе
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кардифф
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 19:00
Челси
3 : 1
Манчестер Юнайтед
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Челси
3
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Суонси
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
2
Суонси
0
был в запасе
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
26'
26'
26'
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Норвич Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Вест Хэм
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
1
был в запасе
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Эвертон
90'
90'
90'
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 19:00
Кардифф
2 : 2
Манчестер Юнайтед
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 19:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кардифф
2
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:10
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Арсенал
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:10
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
1
Саутгемптон
1
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 19:30
Сандерленд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 15:30
Ливерпуль
1 : 0
Манчестер Юнайтед
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 15:30
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 22:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
0
Челси
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 19:30
Суонси
1 : 4
Манчестер Юнайтед
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 19:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Суонси
1
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур