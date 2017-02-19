Уэс Браун
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 окт. 1979 (41) год
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:15
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:15
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Блэкберн
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Блэкберн
2 : 0
Блэкпул
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
2
Блэкпул
0
был в запасе
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Блэкберн
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала