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Теннис
Олимпиада
Рио Фердинанд
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 нояб. 1978 (42) года
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Эвертон
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эвертон
2
был в запасе
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Тоттенхэм
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
Сандерленд
0 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
70'
70'
70'
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Суонси
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Суонси
1
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Кристал Пэлас
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
20:30
Арсенал
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
26'
26'
26'
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Вест Бромвич
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Вест Бромвич
2
был в запасе
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
Эвертон
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Бернли
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Бернли
0
был в запасе
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
Суонси
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Лестер Сити
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Лестер Сити
2
был в запасе
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
23:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Астон Вилла
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Астон Вилла
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
Ливерпуль
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Ливерпуль
3
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
18:15
Вест Хэм
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Саутгемптон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:45
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
Сток Сити
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Сандерленд
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
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