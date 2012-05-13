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Олимпиада
Габриэль Хайнце
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 апр. 1978 (42) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
Сезон:
2011/2012
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
Чезена
2 : 3
Рома
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
05.05.2012
05 мая 2012
сб
21:45
Рома
2 : 2
Катания
57'
57'
57'
05.05.2012
05 мая 2012
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Катания
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
Кьево
0 : 0
Рома
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
21:45
Рома
2 : 2
Наполи
76'
76'
76'
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Рома
1 : 2
Фиорентина
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1
Фиорентина
2
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
21:45
Ювентус
4 : 0
Рома
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
4
Рома
0
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Рома
3 : 1
Удинезе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3
Удинезе
1
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
Лечче
4 : 2
Рома
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
Милан
2 : 1
Рома
52'
52'
52'
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:45
Рома
1 : 0
Дженоа
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Рома
69'
69'
69'
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Рома
1 : 2
Лацио
62'
62'
62'
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
4 : 1
Рома
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
4
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
Рома
1 : 0
Парма
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
Сиена
1 : 0
Рома
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:00
Катания
1 : 1
Рома
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1
Рома
1
был в запасе
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Рома
4 : 0
Интер
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Рома
2 : 0
Кьево
84'
84'
84'
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Рома
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
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