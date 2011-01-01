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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Гари Невилл
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 февр. 1975 (46) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
15:45
Вест Бромвич
1 : 2
Манчестер Юнайтед
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
15:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
23:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сандерленд
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Сандерленд
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
15:30
Сток Сити
1 : 2
Манчестер Юнайтед
35'
35'
35'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
15:30
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:45
Эвертон
3 : 3
Манчестер Юнайтед
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Эвертон
3
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур