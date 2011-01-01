Гари Невилл
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 февр. 1975 (46) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 15:45
Вест Бромвич
1 : 2
Манчестер Юнайтед
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 15:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 23:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сандерленд
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Сандерленд
0
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 15:30
Сток Сити
1 : 2
Манчестер Юнайтед
35'
35'
35'
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 15:30
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 14:45
Эвертон
3 : 3
Манчестер Юнайтед
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Эвертон
3
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур