Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эдвин ван дер Сар
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 сент. 1970 (50) лет
Рост
197
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.05.2011
28 мая 2011
сб
21:45
Барселона
3 : 1
Манчестер Юнайтед
28.05.2011
28 мая 2011
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, Финал
Барселона
3
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, Финал
04.05.2011
04 мая 2011
ср
21:45
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Шальке-04
04.05.2011
04 мая 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
4
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/2 финала
26.04.2011
26 апр. 2011
вт
21:45
Шальке-04
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.04.2011
26 апр. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Шальке-04
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/2 финала
12.04.2011
12 апр. 2011
вт
21:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Челси
12.04.2011
12 апр. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
06.04.2011
06 апр. 2011
ср
21:45
Челси
0 : 1
Манчестер Юнайтед
82'
82'
82'
06.04.2011
06 апр. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
15.03.2011
15 марта 2011
вт
22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Марсель
15.03.2011
15 марта 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
23.02.2011
23 февр. 2011
ср
22:45
Марсель
0 : 0
Манчестер Юнайтед
23.02.2011
23 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Марсель
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала