Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джейми Каррагер
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 янв. 1978 (43) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Ливерпуль
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ливерпуль
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:00
Фулхэм
1 : 3
Ливерпуль
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 0
Эвертон
05.05.2013
05 мая 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 6
Ливерпуль
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
6
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Челси
64'
64'
64'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
2
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Рединг
0 : 0
Ливерпуль
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Рединг
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
31.03.2013
31 марта 2013
вс
15:30
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
31.03.2013
31 марта 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
83'
83'
83'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
02.03.2013
02 марта 2013
сб
20:30
Уиган Атлетик
0 : 4
Ливерпуль
02.03.2013
02 марта 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
18:00
Ливерпуль
5 : 0
Суонси
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
5
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
22:59
Ливерпуль
0 : 2
Вест Бромвич
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ливерпуль
0
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:00
Манчестер Сити
2 : 2
Ливерпуль
57'
57'
57'
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Сити
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
Арсенал
2 : 2
Ливерпуль
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Ливерпуль
5 : 0
Норвич Сити
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ливерпуль
5
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
1
был в запасе
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
Ливерпуль
3 : 0
Сандерленд
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
3
Сандерленд
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
19:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
Ливерпуль
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Ливерпуль
3
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
22:45
Сток Сити
3 : 1
Ливерпуль
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сток Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
20:30
Ливерпуль
4 : 0
Фулхэм
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
20:30
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
4
Фулхэм
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Показать все игры