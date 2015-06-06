Хавьер Маскерано
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
8 июня 1984 (36) лет
Рост
174
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2015 06 июня 2015 сб 21:45
Ювентус
1 : 3
Барселона
06.06.2015 06 июня 2015 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, Финал
Ювентус
1
Барселона
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, Финал
12.05.2015 12 мая 2015 вт 21:45
Бавария
3 : 2
Барселона
12.05.2015 12 мая 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
Бавария
3
Барселона
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
06.05.2015 06 мая 2015 ср 21:45
Барселона
3 : 0
Бавария
06.05.2015 06 мая 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 88'
Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
Барселона
3
Бавария
0
минуты: 1' - 88' / Лига чемпионов Квалификация, 1/2 финала
21.04.2015 21 апр. 2015 вт 21:45
Барселона
2 : 0
ПСЖ
21.04.2015 21 апр. 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Барселона
2
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 21:45
ПСЖ
1 : 3
Барселона
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
ПСЖ
1
Барселона
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
18.03.2015 18 марта 2015 ср 22:45
Барселона
1 : 0
Манчестер Сити
18.03.2015 18 марта 2015 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Барселона
1
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
24.02.2015 24 февр. 2015 вт 22:45
Манчестер Сити
1 : 2
Барселона
24.02.2015 24 февр. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Манчестер Сити
1
Барселона
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала