Райан Бабел
№11
Нападающий
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
19 дек. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Гибралтар
0 : 7
Нидерланды
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 81' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0
Нидерланды
7
минуты: 81' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 79' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
минуты: 79' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
был в запасе