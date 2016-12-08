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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дирк Кейт
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 июля 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2010/2011
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Фейеноорд
0 : 1
Фенербахче
55'
55'
55'
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фейеноорд
0
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Фейеноорд
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Манчестер Юнайтед
4
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
Заря
1 : 1
Фейеноорд
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Заря
1
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Фейеноорд
1 : 0
Заря
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фейеноорд
1
Заря
0
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Фенербахче
1 : 0
Фейеноорд
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фенербахче
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Фейеноорд
1 : 0
Манчестер Юнайтед
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фейеноорд
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур