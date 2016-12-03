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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Альваро Арбелоа
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 янв. 1983 (38) лет
Рост
180
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2008/2009
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 5
Арсенал
90'
90'
90'
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
минуты: 7' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
5
минуты: 7' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Мидлсбро
90'
90'
90'
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 7' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Мидлсбро
1
минуты: 7' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
Вест Хэм
0 : 3
Саутгемптон
72'
72'
72'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур