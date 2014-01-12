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Олимпиада
Джермэйн Пеннант
№7
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 янв. 1983 (38) лет
Рост
173
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. кубок
испания. примера
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:10
Сток Сити
3 : 5
Ливерпуль
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:10
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сток Сити
3
Ливерпуль
5
был в запасе
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
90'
90'
90'
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сток Сити
1
Эвертон
1
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
29.12.2013
29 дек. 2013
вс
19:00
Тоттенхэм
3 : 0
Сток Сити
29.12.2013
29 дек. 2013
вс
19:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Тоттенхэм
3
Сток Сити
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Сток Сити
2 : 1
Астон Вилла
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сток Сити
2
Астон Вилла
1
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:30
Халл Сити
0 : 0
Сток Сити
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Халл Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Сток Сити
3 : 2
Челси
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Сток Сити
3
Челси
2
был в запасе
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Сток Сити
0 : 0
Кардифф
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сток Сити
0
Кардифф
0
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
15:30
Сток Сити
0 : 1
Норвич Сити
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
15:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сток Сити
0
Норвич Сити
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:30
Арсенал
3 : 1
Сток Сити
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Арсенал
3
Сток Сити
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Сток Сити
0 : 0
Манчестер Сити
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сток Сити
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Сток Сити
82'
82'
82'
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
82'
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
0
Сток Сити
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:00
Сток Сити
2 : 1
Кристал Пэлас
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сток Сити
2
Кристал Пэлас
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
14:45
Ливерпуль
1 : 0
Сток Сити
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
14:45
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ливерпуль
1
Сток Сити
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур