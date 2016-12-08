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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Йосси Бенаюн
№51
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
5 мая 1980 (40) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Маккаби
2 : 1
Дандолк
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
2
Дандолк
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Зенит
2 : 0
Маккаби
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зенит
2
Маккаби
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
Маккаби
0 : 0
АЗ Алкмаар
86'
86'
86'
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Маккаби
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
1
Маккаби
2
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Дандолк
1 : 0
Маккаби
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Дандолк
1
Маккаби
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Маккаби
3 : 4
Зенит
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
3
Зенит
4
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур