Йосси Бенаюн
№51
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
5 мая 1980 (40) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Маккаби
2 : 1
Дандолк
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
2
Дандолк
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
Зенит
2 : 0
Маккаби
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зенит
2
Маккаби
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
Маккаби
0 : 0
АЗ Алкмаар
86'
86'
86'
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Маккаби
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
1
Маккаби
2
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Дандолк
1 : 0
Маккаби
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Дандолк
1
Маккаби
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Маккаби
3 : 4
Зенит
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
3
Зенит
4
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур