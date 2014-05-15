Андрей Воронин
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
21 июля 1979 (41) год
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Спартак
3 : 2
Динамо
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак
3
Динамо
2
был в запасе
11.05.2014 11 мая 2014 вс 12:30
Зенит
0 : 3
Динамо
11.05.2014 11 мая 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
0
Динамо
3
был в запасе
02.05.2014 02 мая 2014 пт 18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
02.05.2014 02 мая 2014 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ростов
2
Динамо
3
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 17:30
Ахмат
1 : 0
Динамо
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 17:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ахмат
1
Динамо
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 12:30
Локомотив
1 : 0
Динамо
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 12:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
1
Динамо
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:00
Динамо
1 : 0
Томь
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 13:45
Амкар
2 : 1
Динамо
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 13:45
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
2
Динамо
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 17:00
Динамо
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
58'
58'
58'
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 17:00
58'
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
3
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 12:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
0
Динамо
2
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 19:30
Рубин
2 : 2
Динамо
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 19:30
минуты: 1' - 45'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Рубин
2
Динамо
2
минуты: 1' - 45' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 3
Локомотив
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 12:30
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
Урал
1 : 4
Динамо
19', 35'
43'
19', 35'
43'
19', 35'
43'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
19', 35'
43'
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Урал
1
Динамо
4
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 19:15
Динамо
1 : 1
Ростов
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 19:15
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1
Ростов
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 1
Зенит
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 12:30
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо
1
Зенит
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 19:15
Краснодар
1 : 1
Динамо
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 19:15
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Краснодар
1
Динамо
1
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 17:30
Динамо
1 : 0
Ахмат
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 17:30
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
27.07.2013 27 июля 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 4
Спартак
80'
62'
80'
62'
80'
62'
27.07.2013 27 июля 2013 сб 12:30
80'
минуты: 16' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1
Спартак
4
минуты: 16' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
19.07.2013 19 июля 2013 пт 19:00
Динамо
2 : 1
Анжи
90'
90'
90'
19.07.2013 19 июля 2013 пт 19:00
90'
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Динамо
2
Анжи
1
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.07.2013 14 июля 2013 вс 12:30
Динамо
2 : 2
Волга
31'
37'
31'
37'
31'
37'
14.07.2013 14 июля 2013 вс 12:30
31'
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо
2
Волга
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур