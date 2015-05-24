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Олимпиада
Стивен Джеррард
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 мая 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Сток Сити
6 : 1
Ливерпуль
70'
70'
70'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
6
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:30
Ливерпуль
1 : 3
Кристал Пэлас
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
44'
44'
44'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
44'
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
79'
87'
17'
79'
87'
79'
87'
17'
79'
87'
17'
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
79'
87'
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ливерпуль
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:30
Ливерпуль
1 : 2
Манчестер Юнайтед
47'
47'
47'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
16.03.2015
16 марта 2015
пн
23:00
Суонси
0 : 1
Ливерпуль
16.03.2015
16 марта 2015
пн
23:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Суонси
0
Ливерпуль
1
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
23:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
53'
60'
53'
60'
53'
60'
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
23:00
53'
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:30
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
15:45
Сандерленд
0 : 1
Ливерпуль
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
15:45
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сандерленд
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Лестер Сити
17', 40'
90'
17', 40'
17', 40'
90'
17', 40'
90'
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
17', 40'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
29.12.2014
29 дек. 2014
пн
23:00
Ливерпуль
4 : 1
Суонси
29.12.2014
29 дек. 2014
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ливерпуль
4
Суонси
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Бернли
0 : 1
Ливерпуль
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бернли
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
Ливерпуль
2 : 2
Арсенал
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Ливерпуль
84'
84'
84'
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Ливерпуль
0 : 0
Сандерленд
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
0
Сандерленд
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
Лестер Сити
1 : 3
Ливерпуль
54'
65'
54'
65'
54'
65'
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
54'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Лестер Сити
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Ливерпуль
1 : 0
Сток Сити
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ливерпуль
1
Сток Сити
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Ливерпуль
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
15:45
Ливерпуль
1 : 2
Челси
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ливерпуль
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
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