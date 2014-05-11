Даниэль Аггер
№22
Защитник
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Команда
Брондбю
Гражданство
Дания
Дата рождения
12 дек. 1984 (36) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
63'
63'
63'
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
63'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
05.05.2014 05 мая 2014 пн 22:00
Кристал Пэлас
3 : 3
Ливерпуль
05.05.2014 05 мая 2014 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
3
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:05
Ливерпуль
0 : 2
Челси
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ливерпуль
0
Челси
2
был в запасе
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
Норвич Сити
2 : 3
Ливерпуль
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Норвич Сити
2
Ливерпуль
3
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 15:37
Ливерпуль
3 : 2
Манчестер Сити
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 15:37
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
3
Манчестер Сити
2
был в запасе
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
Ливерпуль
4 : 0
Тоттенхэм
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
4
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:59
Ливерпуль
2 : 1
Сандерленд
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Кардифф
3 : 6
Ливерпуль
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Кардифф
3
Ливерпуль
6
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
16.03.2014 16 марта 2014 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
0 : 3
Ливерпуль
16.03.2014 16 марта 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:30
Саутгемптон
0 : 3
Ливерпуль
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Саутгемптон
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 16:30
Ливерпуль
4 : 3
Суонси
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
4
Суонси
3
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:59
Фулхэм
2 : 3
Ливерпуль
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:59
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Фулхэм
2
Ливерпуль
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Ливерпуль
2 : 0
Халл Сити
36'
36'
36'
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
36'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 19:00
Челси
2 : 1
Ливерпуль
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Челси
2
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Ливерпуль
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Сити
2
Ливерпуль
1
был в запасе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 15:45
Ливерпуль
3 : 1
Кардифф
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 15:45
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
3
Кардифф
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
0 : 5
Ливерпуль
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Тоттенхэм
0
Ливерпуль
5
был в запасе
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Ливерпуль
5 : 1
Норвич Сити
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ливерпуль
5
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:05
Халл Сити
3 : 1
Ливерпуль
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Халл Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:45
Эвертон
3 : 3
Ливерпуль
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
3
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур