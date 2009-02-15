Миле Стержовски
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
27 мая 1979 (41) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:30
Дерби Каунти
1 : 4
Манчестер Юнайтед
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:30
минуты: 64' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Дерби Каунти
1
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 64' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала