Энди Тодд
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 сент. 1974 (46) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:30
Дерби Каунти
1 : 4
Манчестер Юнайтед
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Дерби Каунти
1
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе