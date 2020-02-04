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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Ли Камп
№1
Вратарь
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
22 авг. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала