Крейг Беллами
№39
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
13 июля 1979 (41) год
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Кардифф
1 : 2
Челси
15'
15'
15'
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
15'
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Кардифф
1
Челси
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Кардифф
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Кардифф
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
Сандерленд
4 : 0
Кардифф
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
4
Кардифф
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Саутгемптон
0 : 1
Кардифф
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Саутгемптон
0
Кардифф
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Кардифф
0 : 3
Кристал Пэлас
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Кардифф
0
Кристал Пэлас
3
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
79'
79'
79'
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Кардифф
3 : 6
Ливерпуль
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Кардифф
3
Ливерпуль
6
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Кардифф
3 : 1
Фулхэм
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кардифф
3
Фулхэм
1
был в запасе
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
Тоттенхэм
1 : 0
Кардифф
12'
12'
12'
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
1
Кардифф
0
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:30
Суонси
3 : 0
Кардифф
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Суонси
3
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Кардифф
2 : 1
Норвич Сити
49'
49'
49'
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
49'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Кардифф
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кардифф
19'
19'
19'
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 2
Кардифф
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Сити
4
Кардифф
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Кардифф
0 : 2
Вест Хэм
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кардифф
0
Вест Хэм
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Кардифф
0 : 3
Арсенал
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Кардифф
0
Арсенал
3
был в запасе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 19:00
Кардифф
2 : 2
Манчестер Юнайтед
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кардифф
2
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
Астон Вилла
2 : 0
Кардифф
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:00
Кардифф
1 : 0
Суонси
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Кардифф
1
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
Норвич Сити
0 : 0
Кардифф
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Норвич Сити
0
Кардифф
0
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Кардифф
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Кардифф
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур