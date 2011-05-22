Луиш Боа Морте
№11
Нападающий
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Команда
Ларисса
Гражданство
Португалия
Дата рождения
4 авг. 1977 (43) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
Вест Хэм
0 : 3
Сандерленд
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Хэм
0
Сандерленд
3
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Блэкберн
47'
47'
47'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 55'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Хэм
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 55' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:10
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:10
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 19:30
Челси
3 : 0
Вест Хэм
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Астон Вилла
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вест Хэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 15:45
Тоттенхэм
0 : 0
Вест Хэм
19.03.2011 19 марта 2011 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 16:30
Вест Хэм
3 : 1
Ливерпуль
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
3
Ливерпуль
1
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Вест Хэм
30'
30'
30'
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
3
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
Блэкпул
1 : 3
Вест Хэм
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1
Вест Хэм
3
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 3
Арсенал
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:30
минуты: 19' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Хэм
0
Арсенал
3
минуты: 19' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 0
Вулверхэмптон
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Хэм
2
Вулверхэмптон
0
был в запасе
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 20:30
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
90'
90'
90'
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Сити
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
3
был в запасе
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
Сандерленд
1 : 0
Вест Хэм
8'
8'
8'
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 1
Уиган Атлетик
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Хэм
3
Уиган Атлетик
1
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 20:30
Ливерпуль
3 : 0
Вест Хэм
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ливерпуль
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкпул
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0
Блэкпул
0
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Вест Хэм
2 : 2
Вест Бромвич
37'
37'
37'
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 54'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 54' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур