Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ли Бойер
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 янв. 1977 (44) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Бирмингем Сити
0 : 2
Фулхэм
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 50'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Бирмингем Сити
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 50' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Бирмингем Сити
45'
73'
45'
73'
45'
73'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
45'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
14:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2011
01 мая 2011
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Бирмингем Сити
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
Ливерпуль
5 : 0
Бирмингем Сити
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
5
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
Челси
3 : 1
Бирмингем Сити
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Челси
3
Бирмингем Сити
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
Бирмингем Сити
2 : 0
Сандерленд
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Бирмингем Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
17:00
Блэкберн
1 : 1
Бирмингем Сити
32'
32'
32'
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
17:00
32'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкберн
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Болтон
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бирмингем Сити
2
Болтон
1
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
09.03.2011
09 марта 2011
ср
23:00
Эвертон
1 : 1
Бирмингем Сити
09.03.2011
09 марта 2011
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
05.03.2011
05 марта 2011
сб
15:45
Бирмингем Сити
1 : 3
Вест Бромвич
51'
51'
51'
05.03.2011
05 марта 2011
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Бирмингем Сити
1
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
15.02.2011
15 февр. 2011
вт
22:45
Бирмингем Сити
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2011
15 февр. 2011
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Сток Сити
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Бирмингем Сити
1
Сток Сити
0
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
16:30
Вест Хэм
0 : 1
Бирмингем Сити
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
0
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Бирмингем Сити
2 : 2
Манчестер Сити
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Бирмингем Сити
2
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Бирмингем Сити
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Юнайтед
5
Бирмингем Сити
0
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
15:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Астон Вилла
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
15:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Бирмингем Сити
1
Астон Вилла
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
20:30
Бирмингем Сити
0 : 3
Арсенал
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
20:30
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Бирмингем Сити
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
23:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
89'
29'
89'
29'
89'
29'
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
23:00
89'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
16:30
Вулверхэмптон
1 : 0
Бирмингем Сити
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
16:30
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
1
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Тоттенхэм
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Бирмингем Сити
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Показать все игры