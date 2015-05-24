Карлтон Коул
№24
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 окт. 1983 (37) лет
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Вест Хэм
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Эвертон
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
09.05.2015 09 мая 2015 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 0
Вест Хэм
09.05.2015 09 мая 2015 сб 17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Вест Хэм
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Вест Хэм
0
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 15:30
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 15:30
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Сток Сити
85'
85'
85'
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Хэм
1
Сток Сити
1
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Лестер Сити
2
Вест Хэм
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
21.03.2015 21 марта 2015 сб 20:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 2
Вест Хэм
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 15:00
минуты: 68' - 87'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
2
минуты: 68' - 87' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
51'
51'
51'
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:15
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:15
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 0
Вест Хэм
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ливерпуль
2
Вест Хэм
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 16:30
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
был в запасе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Суонси
1 : 1
Вест Хэм
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Суонси
1
Вест Хэм
1
был в запасе
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Вест Бромвич
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Вест Хэм
1 : 2
Арсенал
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
2
был в запасе
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 15:45
Челси
2 : 0
Вест Хэм
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
2
Вест Хэм
0
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 0
Лестер Сити
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
2
Лестер Сити
0
был в запасе
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Сандерленд
1 : 1
Вест Хэм
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
1
был в запасе