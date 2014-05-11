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Евро-2020
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Олимпиада
Мэттью Этерингтон
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 авг. 1981 (39) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Вест Бромвич
1 : 2
Сток Сити
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
Сток Сити
4 : 1
Фулхэм
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сток Сити
4
Фулхэм
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:30
Челси
3 : 0
Сток Сити
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Челси
3
Сток Сити
0
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Сток Сити
1 : 0
Халл Сити
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
1
Халл Сити
0
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Сток Сити
3 : 1
Вест Хэм
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сток Сити
3
Вест Хэм
1
был в запасе
08.03.2014
08 марта 2014
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 1
Сток Сити
08.03.2014
08 марта 2014
сб
18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Норвич Сити
1
Сток Сити
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
Сток Сити
1 : 0
Арсенал
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сток Сити
1
Арсенал
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Сток Сити
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Сити
1
Сток Сити
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:10
Сток Сити
3 : 5
Ливерпуль
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:10
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сток Сити
3
Ливерпуль
5
был в запасе
29.12.2013
29 дек. 2013
вс
19:00
Тоттенхэм
3 : 0
Сток Сити
29.12.2013
29 дек. 2013
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Тоттенхэм
3
Сток Сити
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
Сток Сити
2 : 0
Сандерленд
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
2
Сандерленд
0
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:10
Суонси
3 : 3
Сток Сити
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:10
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Суонси
3
Сток Сити
3
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Саутгемптон
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Сток Сити
1
Саутгемптон
1
был в запасе
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Сток Сити
0 : 0
Вест Бромвич
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Сток Сити
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
Фулхэм
1 : 0
Сток Сити
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:30
Арсенал
3 : 1
Сток Сити
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Арсенал
3
Сток Сити
1
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Сток Сити
0 : 0
Манчестер Сити
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сток Сити
0
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Сток Сити
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
0
Сток Сити
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:00
Сток Сити
2 : 1
Кристал Пэлас
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сток Сити
2
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
14:45
Ливерпуль
1 : 0
Сток Сити
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
14:45
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ливерпуль
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур