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Евро-2020
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Олимпиада
Антон Фердинанд
№35
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 февр. 1985 (36) лет
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2011/2012
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:55
Рединг
0 : 2
Кристал Пэлас
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:55
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Рединг
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
18:00
Рединг
3 : 1
Вест Бромвич
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Рединг
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
23:00
Рединг
5 : 2
Хаддерсфилд Таун
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
5
Хаддерсфилд Таун
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала