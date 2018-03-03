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Олимпиада
Роберт Грин
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 янв. 1980 (41) год
Рост
191
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:00
Эвертон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
22:45
Арсенал
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
5
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
19:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Манчестер Сити
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Вест Бромвич
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
3 : 0
Хаддерсфилд Таун
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ливерпуль
3
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:30
Хаддерсфилд Таун
0 : 4
Тоттенхэм
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Тоттенхэм
4
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
Бернли
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе