Джордж МакКартни
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
29 апр. 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
03.05.2014 03 мая 2014 сб 14:45
Вест Хэм
2 : 0
Тоттенхэм
03.05.2014 03 мая 2014 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Вест Хэм
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Кристал Пэлас
49'
49'
49'
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:45
Арсенал
3 : 1
Вест Хэм
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Арсенал
3
Вест Хэм
1
был в запасе
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
Сандерленд
1 : 2
Вест Хэм
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Вест Хэм
2 : 1
Халл Сити
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
2
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 2
Манчестер Юнайтед
22.03.2014 22 марта 2014 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Сток Сити
3 : 1
Вест Хэм
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сток Сити
3
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
Эвертон
1 : 0
Вест Хэм
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Вест Хэм
2 : 0
Норвич Сити
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
2
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 2
Вест Хэм
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 15:45
Вест Хэм
2 : 0
Суонси
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Хэм
2
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Челси
0 : 0
Вест Хэм
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
0
Вест Хэм
0
был в запасе
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Кардифф
0 : 2
Вест Хэм
50'
50'
50'
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 17' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кардифф
0
Вест Хэм
2
минуты: 17' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Фулхэм
2 : 1
Вест Хэм
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
Вест Хэм
3 : 3
Вест Бромвич
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
3
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Вест Хэм
75'
75'
75'
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур