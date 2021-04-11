Марк Нобл
№16
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 мая 1987 (33) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
Вест Хэм
-:-
Лестер Сити
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
-
Лестер Сити
-
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Хэм
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
был в запасе
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
90'
90'
90'
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе