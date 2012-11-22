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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джон Пэйнтсил
№44
Защитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Гана
Дата рождения
15 июня 1981 (39) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2009/2010
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Атлетико
1 : 0
Хапоэль
73'
73'
73'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Атлетико
1
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
Виктория
4 : 0
Хапоэль
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Виктория
4
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Хапоэль
1 : 2
Виктория
85'
85'
85'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
1
Виктория
2
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Хапоэль
0 : 3
Атлетико
88'
88'
88'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур