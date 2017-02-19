Скотт Паркер
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 окт. 1980 (40) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Фулхэм
0 : 3
Тоттенхэм
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Фулхэм
0
Тоттенхэм
3
минуты: 74' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 15:30
Фулхэм
4 : 1
Халл Сити
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Фулхэм
4
Халл Сити
1
был в запасе