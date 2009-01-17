Джеймс Синклэйр
№36
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 окт. 1987 (33) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
Болтон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе