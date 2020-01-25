Али Аль-Хабси
№26
Вратарь
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Команда
Гражданство
Оман
Дата рождения
30 дек. 1981 (39) лет
Рост
194
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 1
Вест Бромвич
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Чарльтон
0 : 1
Вест Бромвич
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Чарльтон
0
Вест Бромвич
1
был в запасе