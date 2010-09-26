Гэвин МакКэнн
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 янв. 1978 (43) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 14:00
Болтон
2 : 2
Манчестер Юнайтед
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Болтон
2
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе