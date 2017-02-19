Дэнни Гатри
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 апр. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:15
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:15
минуты: 1' - 81'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Блэкберн
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Кубок, 1/8 финала
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Блэкберн
2 : 0
Блэкпул
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
2
Блэкпул
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала