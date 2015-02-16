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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кевин Дэйвис
№24
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 марта 1977 (44) года
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2009/2010
16.02.2015
16 февр. 2015
пн
22:45
Престон
1 : 3
Манчестер Юнайтед
39'
39'
39'
16.02.2015
16 февр. 2015
пн
22:45
минуты: 1' - 74'
Англия. Кубок, 5 раунд
Престон
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 74' / Англия. Кубок, 5 раунд