Рикардо Гарднер
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
25 сент. 1978 (42) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
Суонси
3 : 1
Болтон
45'
48'
45'
48'
45'
48'
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Суонси
3
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:00
Болтон
0 : 2
Сандерленд
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 53' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Болтон
0
Сандерленд
2
минуты: 53' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
Уиган Атлетик
1 : 3
Болтон
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Уиган Атлетик
1
Болтон
3
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 15:30
Болтон
1 : 5
Челси
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Болтон
1
Челси
5
был в запасе
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
Арсенал
3 : 0
Болтон
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
3
Болтон
0
был в запасе
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
Болтон
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Болтон
4
был в запасе