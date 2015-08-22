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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Кевин Нолан
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 июня 1982 (38) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
3 : 4
Борнмут
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
3
Борнмут
4
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
был в запасе
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Вест Хэм
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур