Кевин Нолан
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 июня 1982 (38) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
3 : 4
Борнмут
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
3
Борнмут
4
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
был в запасе
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Вест Хэм
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур