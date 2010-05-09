Джей-Ллойд Самуэль
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Дата рождения
29 марта 1981 (40) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Болтон
2 : 1
Бирмингем Сити
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Болтон
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Болтон
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Болтон
0
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
Болтон
2 : 2
Портсмут
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
2
Портсмут
2
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
Сток Сити
1 : 2
Болтон
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
1
Болтон
2
был в запасе
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 22:00
Челси
1 : 0
Болтон
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
1
Болтон
0
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Болтон
0 : 1
Астон Вилла
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Болтон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 20:30
Болтон
0 : 4
Манчестер Юнайтед
38'
38'
38'
27.03.2010 27 марта 2010 сб 20:30
38'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
Сандерленд
4 : 0
Болтон
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Сандерленд
4
Болтон
0
был в запасе
17.02.2010 17 февр. 2010 ср 22:45
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
17.02.2010 17 февр. 2010 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
был в запасе
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
Манчестер Сити
2 : 0
Болтон
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Болтон
0
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Болтон
0 : 0
Фулхэм
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Болтон
0
Фулхэм
0
был в запасе
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
Болтон
1 : 0
Бернли
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Болтон
1
Бернли
0
был в запасе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 22:45
Арсенал
4 : 2
Болтон
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
4
Болтон
2
был в запасе
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 17:00
Бернли
1 : 1
Болтон
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1
Болтон
1
был в запасе
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
Болтон
3 : 1
Вест Хэм
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Болтон
3
Вест Хэм
1
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Болтон
3 : 3
Манчестер Сити
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
3
Манчестер Сити
3
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Болтон
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2
Болтон
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Фулхэм
1 : 1
Болтон
72'
72'
72'
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Фулхэм
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 16:30
Болтон
0 : 2
Блэкберн
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Болтон
0
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Болтон
0 : 4
Челси
45'
45'
45'
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Болтон
0
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур