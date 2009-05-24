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Евро-2020
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Олимпиада
Ники Хант
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 сент. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Болтон
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
1
Болтон
0
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Болтон
1 : 1
Халл Сити
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Болтон
1
Халл Сити
1
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Челси
4 : 3
Болтон
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
4
Болтон
3
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
Болтон
4 : 1
Мидлсбро
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Болтон
4
Мидлсбро
1
был в запасе