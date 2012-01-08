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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Аарон Мокоена
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
25 нояб. 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2009/2010
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
18:00
Челси
4 : 0
Портсмут
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
4
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала