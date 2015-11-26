Мортен Гамст Педерсен
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
8 сент. 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Русенборг
1 : 1
Сент-Этьен
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Русенборг
0 : 2
Лацио
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
0
Лацио
2
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Лацио
3 : 1
Русенборг
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лацио
3
Русенборг
1
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Сент-Этьен
2 : 2
Русенборг
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Сент-Этьен
2
Русенборг
2
был в запасе