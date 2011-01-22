Бенни МакКарти
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
12 нояб. 1977 (43) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
2
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 3
Арсенал
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Хэм
0
Арсенал
3
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 1
Уиган Атлетик
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Хэм
3
Уиган Атлетик
1
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 20:30
Ливерпуль
3 : 0
Вест Хэм
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 20:30
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ливерпуль
3
Вест Хэм
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкпул
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0
Блэкпул
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Вест Хэм
2 : 2
Вест Бромвич
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
2
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
Бирмингем Сити
2 : 2
Вест Хэм
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Бирмингем Сити
2
Вест Хэм
2
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 19:30
Вест Хэм
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 19:30
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Вест Хэм
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Хэм
1
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Фулхэм
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
1
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:45
Сток Сити
1 : 1
Вест Хэм
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Сток Сити
1
Вест Хэм
1
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
0
был в запасе
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 3
Болтон
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вест Хэм
1
Болтон
3
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур