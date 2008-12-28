Йоханн Фогель
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
8 марта 1977 (44) года
Рост
175
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 19:15
Блэкберн
2 : 2
Манчестер Сити
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 19:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Блэкберн
2
Манчестер Сити
2
был в запасе
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
Блэкберн
1 : 3
Ливерпуль
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Блэкберн
1
Ливерпуль
3
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур