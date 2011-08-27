Брэтт Эмертон
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
22 февр. 1979 (42) года
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
Блэкберн
0 : 1
Эвертон
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкберн
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
Блэкберн
1 : 2
Вулверхэмптон
38'
38'
38'
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур