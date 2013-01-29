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Олимпиада
Райан Нельсен
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Новая Зеландия
Дата рождения
18 окт. 1977 (43) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Манчестер Сити
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Хэм
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
15:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Тоттенхэм
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
Челси
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
19:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
Ливерпуль
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Фулхэм
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
25'
25'
25'
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
25'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Астон Вилла
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
Сандерленд
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
Саутгемптон
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
Сток Сити
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Сток Сити
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
16:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Рединг
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Рединг
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
Арсенал
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Арсенал
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Эвертон
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Бромвич
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
22:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вест Хэм
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Тоттенхэм
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Челси
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
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