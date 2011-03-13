Зураб Хизанишвили
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
6 окт. 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:45
Манчестер Сити
1 : 0
Рединг
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
1
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала